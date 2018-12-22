НАПК составило протокол на проректора Одесского медуниверситета

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд админпротоколы в отношении проректора Одесского национального медицинского университета и еще двух субъектов декларирования. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.

“Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд админпротоколы в отношении непредоставления или несвоевременного предоставления сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии 3-мя субъектами декларирования”, — говорится в сообщении.

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Протоколы составлены в отношении проректора по научно-педагогической работе Одесского национального медицинского университета Владлены Дубининой, бывшего начальника Госфининспекции в Хмельницкой области Ларисы Одинец и депутата сельского совета села Вита Почтовая Киево-Святошинского района Александра Пацёра.

Национальное агентство установило, что проректор университета Владлена Дубинина несвоевременно подала в Единый государственный реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в связи с получением подарка в виде квартиры стоимостью более 687 тыс. гривен.

Лариса Одинец, находясь в должности начальника Госфининспекции в Хмельницкой области, не подала сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии после получения дохода в сумме более 173 тыс. гривен.

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Также установлено, что депутат сельского совета села Вита-Почтовая Александр Пацёра не сообщил Национальное агентство о получении в наследство 2/3 квартиры общей площадью 46,1 кв.м. в Киеве.

Напомним, сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии подается субъектом декларирования в случае получения им дохода, приобретение имущества на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года, в десятидневный срок с момента получения такого дохода или приобретения имущества.

Ответственность за непредоставление или несвоевременное предоставление сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии предусмотрена частью второй статьи 172-6 КоАП в виде штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Ранее НАПК составило протоколы на проректора НАУ и губернатора Ровенской области.