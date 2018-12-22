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Стало известно имя еще одного моряка, назвавшего себя военнопленным в РФ

Стало известно имя еще одного моряка, назвавшего себя военнопленным в РФ

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Во время допроса член экипажа рейдового буксира "Яны Капу" Евгений Семидоцкий, удерживаемого в московском СИЗО, заявил следователям ФСБ РФ, что является военнопленным. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook, передает УНН.

"Вчера адвокат команды защиты военнопленных украинских моряков Николай Фомин посетил одного из членов экипажа "Яны Капу" Евгения Семидоцкого. Во время допроса член экипажа рейдового буксира "Яны Капу" Евгений Семидоцкий заявил следователям ФСБ под протокол, что является военнопленным", - сообщил Полозов.

Адвокат также добавил, что удерживают Семидоцкого в двухместной камере с обвиняемым по другому уголовному делу. Евгений учит его украинскому. Физически чувствует себя хорошо, имеет хорошее настроение, никаких жалоб не высказывал.

"Он стал 18-м моряком, который заявил о себе как о военнопленном следователю СУ ФСБ", - отметил Полозов.

Напомним, по данным адвоката Сергея Бадамшина, уже 19 захваченных украинских моряков, содержащихся в московских СИЗО, назвали себя военнопленными.

Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. В плен были взяты 24 человека - военные моряки и сотрудники СБУ.

24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.

Позже в России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина позже подтвердила информацию о переправке военных в Россию.

Источник: УНН
Теги: Россия, моряки, военнопленные, адвокаты
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