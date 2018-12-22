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Первый на Закарпатье приход перешел к поместной церкви

Первый на Закарпатье приход перешел к поместной церкви

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Приход св. Первомученика архидиакона Стефана с. Минай присоединился к Закарпатской епархии Православной церкви Украины. Об этом сообщает Закарпатская епархия Православной церкви Украины, передает УНН.

"21 декабря 2018 настоятель прихода протоиерей Степан Беляк обратился к епископу Ужгородского и Закарпатского Варсонофия с письменной просьбой о включении его в клир Закарпатской епархии Православной церкви Украины", - говорится в сообщении епархии.

Ранее эта религиозная община входила в состав Мукачевской епархии Русской православной церкви в Украине (так называемой "Мукачевской епархии УПЦ"). Поэтому епископ Варсонофий издал Указ о включении данного прихода в состав Закарпатской епархии ПЦУ, а протоиерей Степан Беляк принял.

Как отмечают в епархии, приход св.Першомученика архидиакона Стефана, которым руководит врач-священник Степан Беляк, когда-то принадлежала к УПЦ Киевского патриархата, но впоследствии перешла в УПЦ Московского патриархата.

Ранее УНН рассказывал, три прихода УПЦ МП в Винницкой области перешли к новой Православной церкви Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, церковь, Ужгород и Закарпатье, Автокефалия, Томос
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