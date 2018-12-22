Более 50% украинцев почувствовали ухудшение материального положения за этот год

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Более половины украинцев в уходящем году, почувствовали ухудшение своего материального положения. Об этом сообщила пресс-служба Украинского института социальных исследований им. Яременко и Центра "Социальный мониторинг", передает УНН.

Согласно данным исследования, 35% украинцев ответили, что их материальное положение не изменилось за последний год, у 31,2% оно несколько ухудшилось, 21,5% сообщили о значительном ухудшении, в 8,4% оно несколько улучшилось, а 1,4% заметили значительное улучшение. Еще 2,5% отметили, что им трудно ответить.



Причем улучшение материального положения (значительное и незначительное) больше заметили на западе и в г. Киеве (12,9% и 10,2% соответственно), а ухудшение больше всех ощутили жители юга (75,6%), Донбасса и г. Киева (по 58,6%).



Справка УНН: Приведенные данные были получены в ходе всеукраинского опроса общественного мнения с 6 по 13 декабря 2018 Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко и Центром "Социальный мониторинг" методом личного интервью. Опрошенно было 2031 респондента в возрасте от 18 лет. Погрешность составляет 2,1%.



Напомним, по данным Центра Разумкова, экономическая способность в марте улучшилась по сравнению с предыдущим месяцем. При этом эксперты прогнозируют незначительное дальнейшее улучшение в течение ближайшего квартала.