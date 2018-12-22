Патриарху Варфоломею вручат редкую копию Реймсского Евангелия

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Украину ввезут первый печатный экземпляр факсимильного издания “Реймсского Евангелия”, который будет вручен предстоятелю Константинопольской православной Церкви, Вселенскому Патриарху Варфоломею. Об этом заявила соорганизатор проекта, оперная певица Виктория Лукьянец на пресс-конференции по подготовке к печати первого в Украине издания факсимильного типа “Реймсского Евангелия”, которая состоялась 21 декабря 2018 года в Доме митрополита в Национальном заповеднике “София Киевская”, передает УНН со ссылкой на пресс-службу музея.

“Первый печатный экземпляр факсимильного издания ”Реймсского Евангелия“ будет вручен предстоятелю Константинопольской православной Церкви, Вселенскому Патриарху Варфоломею”, — говорится в сообщении.

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Посольство Украины во Франции уплатило стоимость фотографий всех страниц “Реймсского Евангелия” и Национальный заповедник “София Киевская” и издательство “Воробей” получили все необходимое для начала работ.

“Чтобы вернуть на родину этот рукописный памятник, Национальный заповедник ”София Киевская“, издательство ”Горобец“ и муниципалитет города Реймс подписали трехстороннее соглашение и приступили к подготовке первого полного издания факсимильного типа ”Реймсского Евангелия“ (то есть и кириллической, и глаголической части рукописи)”, - отметили в пресс-службе заповедника "София Киевская“.

Отмечается, что до сих пор в Украине не было ни одного полного факсимильного издания “Реймсского Евангелия”. Украинские исследователи и сейчас не имеют надлежащего доступа к этой ценнейшей рукописи, ведь она хранится в муниципальной библиотеке города Реймса во Франции. Именно с кириллической частью “Реймсского Евангелия” связывают имя Анны Киевской — королевы Франции и дочери великого киевского князя Ярослава Мудрого.

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Известно, что около 1050 года дочь Ярослава Мудрого Анна вышла замуж за короля Франции Генриха I Капетинга, поэтому небезосновательно считают, что именно она привезла Евангелие на свою новую родину и дала на нем королевскую присягу.

Эта традиция сохранялась во Франции на протяжении веков, поэтому “Реймсское Евангелие”, которое стало коронационным, является ценной реликвией французского народа. Конечно, несмотря на отсутствие прямых свидетельств по перевозке Анной во Францию именно этой рукописи (точнее, ее кириллической части), которая сейчас называется “Реймсское Евангелие”, изучение самого памятника и исторический контекст доказывают, что версия о связи этого Евангелия с именем Анны Ярославны на сегодня наиболее вероятна.

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Реймсское Евангелие — уникальный памятник славянской письменности. Евангелие состоит из двух частей. Первая написана кириллицей и является одной из древнейших рукописей на территории Восточной Европы; оно, вероятно, было составлено в первой половине XI века в Киевской Руси. Вторая часть написана глаголицей в XIV веке в Богемии.

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