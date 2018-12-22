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Два взрыва произошли возле президентского дворца в Сомали

Два взрыва произошли возле президентского дворца в Сомали

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В столице Сомали Могадишо произошло два взрыва, в результате которых погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Al Jazeera.

Первой, по сообщениям местных СМИ, взорвалась бомба в автомобиле на контрольно-пропускном пункте возле национального театра. Второй взрыв произошел через несколько минут, как сообщается, в том же районе.

Полиция сообщила, что в это время поблизости были политики и другие официальные лица.

По предварительным данным, заместитель губернатора по вопросам безопасности региона Банадир, что на юго-западе Сомали, Мухаммед Тула был ранен в результате одного из взрывов.

"Недалеко от района находятся госчиновники, и это очень охраняемое место. Из того, что мы знаем, боевик атаковал контрольно-пропускной пункт", - цитирует издание журналиста.

На кадрах с мест происшествия видны поврежденные транспортные средства и уламки, разбросанные по улице.

Взрывы случились после почти месяца затишья в Могадишо, которое часто является целью нападений исламистов из "Аш-Шабаба", связанной с "Аль-Каидой" вооруженной группировки.

Напомним, в ноябре в столице Сомали террористы взорвали три машины перед отелем.

Источник: УНН
Теги: исламисты, взрывы, Африка
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