Два взрыва произошли возле президентского дворца в Сомали
КИЕВ. 22 декабря. УНН. В столице Сомали Могадишо произошло два взрыва, в результате которых погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Al Jazeera.
Первой, по сообщениям местных СМИ, взорвалась бомба в автомобиле на контрольно-пропускном пункте возле национального театра. Второй взрыв произошел через несколько минут, как сообщается, в том же районе.
Полиция сообщила, что в это время поблизости были политики и другие официальные лица.
По предварительным данным, заместитель губернатора по вопросам безопасности региона Банадир, что на юго-западе Сомали, Мухаммед Тула был ранен в результате одного из взрывов.
"Недалеко от района находятся госчиновники, и это очень охраняемое место. Из того, что мы знаем, боевик атаковал контрольно-пропускной пункт", - цитирует издание журналиста.
На кадрах с мест происшествия видны поврежденные транспортные средства и уламки, разбросанные по улице.
Взрывы случились после почти месяца затишья в Могадишо, которое часто является целью нападений исламистов из "Аш-Шабаба", связанной с "Аль-Каидой" вооруженной группировки.
Напомним, в ноябре в столице Сомали террористы взорвали три машины перед отелем.
BREAKING: Heavy explosion heard in #Mogadishu #Somalia pic.twitter.com/Ddt5TfKCiJ— DalsanTV (@DalsanTv) 22 декабря 2018 г.
Update : The second explosion targeted Mohamed Tulah the first Deputy Governor for Security Banaadir Region.— DalsanTV (@DalsanTv) 22 декабря 2018 г.
His bodyguards were killed in the explosion #Mogadishu pic.twitter.com/NNn8TYAfFc