На автотрассе столкнулись три микроавтобуса, один перевернулся

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Дорожно-транспортное происшествие с участием трех микроавтобусов произошло сегодня около 4 утра на автодороге Киев-Ковель, на въезде в Коростень Житомирской области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в области.

"По предварительной информации, около 4 утра водитель автомобиля Volkswagen Crafter, 38-летний гражданин республики Молдова, двигаясь в направлении центра города, совершил столкновение с автомобилем Renault Trafic, за рулем которого находился 45-летний житель Ровенской области. В результате произошло еще одно столкновение с транспортным средством Volkswagen LT под управлением 21-летнего жителя города Овруча. Один из автомобилей, Volkswagen Crafter, перевернулся", - говорится в сообщении.

В результате ДТП травмы получили три человека - водитель и 29-летняя пассажирка автомобиля Renault, а также водитель автомобиля Volkswagen Crafter. Их доставили в Коростенскую больницу.

Сейчас идет выяснение причин и обстоятельств происшествия.

Как сообщал УНН, на Волыни маршрутка вылетела в кювет, есть пострадавшие.