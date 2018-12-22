Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 22 декабря 2018 15:55
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Праздник приближается: как выглядят новогодние елки в городах Украины
Праздник приближается: как выглядят новогодние елки в городах Украины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
9345
Версия для печати

На автотрассе столкнулись три микроавтобуса, один перевернулся

На автотрассе столкнулись три микроавтобуса, один перевернулся

фотогалерея

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Дорожно-транспортное происшествие с участием трех микроавтобусов произошло сегодня около 4 утра на автодороге Киев-Ковель, на въезде в Коростень Житомирской области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в области.

"По предварительной информации, около 4 утра водитель автомобиля Volkswagen Crafter, 38-летний гражданин республики Молдова, двигаясь в направлении центра города, совершил столкновение с автомобилем Renault Trafic, за рулем которого находился 45-летний житель Ровенской области. В результате произошло еще одно столкновение с транспортным средством Volkswagen LT под управлением 21-летнего жителя города Овруча. Один из автомобилей, Volkswagen Crafter, перевернулся", - говорится в сообщении.

В результате ДТП травмы получили три человека - водитель и 29-летняя пассажирка автомобиля Renault, а также водитель автомобиля Volkswagen Crafter. Их доставили в Коростенскую больницу.

Сейчас идет выяснение причин и обстоятельств происшествия.

Как сообщал УНН, на Волыни маршрутка вылетела в кювет, есть пострадавшие.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Житомир и Житомирская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.