В санатории нашли тайник с украденным черным золотом

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Украденную из нефтепровода “Дружба” нефть нашли на территории санатория в Закарпатской области. В одном из помещений на территории рекреационного учреждения были выявлены четыре резиновых резервуара и насосв для перекачки нефти. Об этом сообщила пресс-служба АО “Укртранснафта”, передает УНН.

“Национальная полиция вместе со службой безопасности АО ”Укртранснафта“ обнаружила на территории санатория ”Перлина Карпат“ (Закарпатская обл.) подпольную базу для хранения похищенной из магистрального нефтепровода ”Дружба“ нефти”, — говорится в сообщении.

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По данным компании, откачки сырья осуществляли через врезку в нефтепровод “Броды-Госграница”, неподалеку от Мукачева, которую специалисты “Укртранснафта” обнаружили по результатам проведения диагностики и ликвидировали 21 декабря.

Исследуя маршрут пролегания нелегального трубопровода, длина которого составляет около двух километров, правоохранители и служба безопасности компании обнаружили его окончание на территории санатория “Жемчужина Карпат”.

При осмотре пансионата полиция и служба безопасности обнаружили в одном из помещений четыре резиновых резервуара и насосы для перекачки нефти. Самый большой из резервуаров (25 м куб.) полностью заполнен похищенной нефтью, другие (с 10 куб. м) — заполнены наполовину.

Сейчас на месте обнаружения орудий преступной деятельности проводятся следственные действия.

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По факту злонамеренного повреждения магистрального нефтепровода открыто уголовное производство.

Ранее УНН сообщал, что через из-за врезки в нефтепровод “Дружба” в Житомирской области было открыто уголовное производство. Напомним, 12 декабря на 221 км магистрального нефтепровода “Мозырь — Броды” было обнаружено незаконное вмешательство.

11 декабря в Мукачевском районе Закарпатской области произошла разгерметизация нефтепровода “Дружба”. На место происшествия выехали ремонтные бригады. Злонамеренное повреждение нефтепровода ликвидировали.