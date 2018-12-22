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Названы самые популярные имена детей в Киеве

Названы самые популярные имена детей в Киеве

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В 2018 году в Киеве чаще всего новорожденных девочек называли Софией, Златой, Марией и Миланой, а мальчиков - Максимом, Артемом, Александром и Дмитрием. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Главного территориального управления юстиции в городе Киеве.

"Да, самые распространенные имена в 2018 году при государственной регистрации рождения детей в Киеве стали: женские имена: София, Злата, Мария, Милана, мужские имена: Максим, Артем, Александр, Дмитрий", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, МОН назвало наиболее и наименее популярные специальности в 2017 году.

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Источник: УНН
Теги: Киев, статистика, дети
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