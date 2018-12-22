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Дело о хищении морского флота Украины направлено в суд

Дело о хищении морского флота Украины направлено в суд

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Дело в отношении бывшего президента АО "Си Трайдент" и экс-директора компании-судовладельца направлено в Печерский районный. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.

"21 декабря 2018 года обвинительный акт в отношении бывшего президента АО "Си Трайдент" и экс-директора компании-судовладельца направлено в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по существу. Обоим лицам инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ( "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, экс-президент ЗАО СК "Си Трайдент" (100% акций принадлежит государству) совместно с бывшим директором компании Zealand Holdings Inc. и другими должностными лицами Министерства инфраструктуры Украины с нарушением требований Законов Украины "О холдинговых компаниях в Украине", "Об управлении объектами государственной собственности", используя доверенность Мининфраструктуры Украины, в течение 2012 года продали по заниженным ценам морские торговые суда African Lark, Etna, Elbrus и Everest, переданные Министерством транспорта Украины в качестве взноса в уставный фонд АСХК "Си Трайдент".

Согласно выводам экспертизы, за указанные действия государству причинен ущерб на общую сумму более 219 млн грн.
Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в декабре 2015 года после передачи соответствующих материалов с Генеральной прокуратуры Украины.

В января 2018 года экс-чиновникам "Си Трайдент" и компании-судовладельца сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ( "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

25 июля 2018 подозреваемым и их защитникам открыто материалы дела для ознакомления.


Источник: УНН
Теги: флот, хищение, дело, НАБУ
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