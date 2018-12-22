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KFC в Доме профсоюзов решили закрыть

KFC в Доме профсоюзов решили закрыть

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В общественной организации "Семья Героев Небесной Сотни" заявили о решении американской сети ресторанов быстрого питания Kentucky Fried Chicken (KFC) закрыть свой ресторан в Доме профсоюзов в центре Киева. Такое заявление ОО разместила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Приветствуем решение KFC закрыть фаст-фуд в Доме профсоюзов на Майдане Независимости. Хорошо, что бизнес прислушивается к мнению общественности и наших семей", - отметили в ГО.

Ранее KFC скрыла вывеску со своим логотипом на фасаде Дома профсоюзов. Так, три буквы KFC компания затянула черной полиэтиленовой пленкой.

Напомним, в Киеве в Доме профсоюзов открыли ресторан быстрого питания сети KFC. Это вызвало возмущение людей и протесты возле заведения, которые переросли в столкновения с полицией. В результате полиция задержала нескольких активистов, но позже всех задержанных отпустили.

Добавим, Дом профсоюзов пострадал от масштабного пожара во время штурма Майдана силовиками в ночь на 19 февраля 2014 года.

Источник: УНН
Теги: Киев, Дом профсоюзов, ресторан
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