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Ясноведа, Веста и Мыхва: редкие имена маленьких киевлян

Ясноведа, Веста и Мыхва: редкие имена маленьких киевлян

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В 2018 году в Киеве многих детей называли редкими именами. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Главного территориального управления юстиции в городе Киеве.

"Редко употребляемые имена по 2018 при государственной регистрации рождения детей в Киеве: Женские - Есения, Роксолана, Радана, Тереза, Ирис, Агая, Фаина, Ясноведа, Златояра, Кассандра, Совет Каталея, Магдалина, Ляля, Леля, Вия, Мелоди, Кая, Лукерья, Грета, Кармен, Веста; Мужские - Азарий, Марсель, Златозар, Сварг, Киприан, Закария, Лео, Томас, Самуил, Фаддей, Леонард, Соломон, Радомир, Дарко, Северин, Рувин, Оскар, Иеремия, Фараон, Мыхва", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в 2018 году в Киеве чаще всего новорожденных девочек называли Софией, Златой, Марией и Миланой, а мальчиков - Максимом, Артемом, Александром и Дмитрием.

Источник: УНН
Теги: Киев, статистика, дети
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