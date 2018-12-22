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Филарет рассказал о снятии с выборов главы ПЦУ конкурента Епифания

Филарет рассказал о снятии с выборов главы ПЦУ конкурента Епифания

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Святейший Филарет возразил заявлениям митрополита Луцкого и Волынского Михаила, который снял свою кандидатуру перед финальным голосованиес при избрании предстоятеля новой Православной церкви Украины, о шантаже. Об этом он заявил в эфире Радио Свобода, передает УНН.

"Никто его не шантажировал. Его уговаривали. Да. Для того, чтобы сохранить единство. Если бы этого единства не было, то не было бы Собора", - сказал Филарет.

Митрополит Михаил был кандидатом на предстоятеля единой украинской поместной Православной церкви от Украинской православной церкви (Киевского патриархата). Однако, когда он вышел во второй тур голосования вместе с митрополитом Переяславским и Белоцерковским Епифанием и митрополитом Винницким и Барским Симеоном, то снял свою кандидатуру.

Митрополит, по данным СМИ, заявил, что сделал это, потому что его шантажировали. По его словам, он имел несколько встреч с Президентом Петром Порошенко и патриархом Филаретом. Он добавил, что имел "горячие дискуссии" с Филаретом.

"Мы стояли на грани нероспуска. Я сказал делегатам, что меня шантажируют, а это недемократично, не было никаких аргументов в пользу того, что я должен снять свою кандидатуру", - сказал Михаил.

В конце концов, после разговора с Президентом Петром Порошенко Михаил, по его словам, взял самоотвод "в пользу единой украинской церкви".

Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано Автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

Источник: УНН
Теги: церковь, Филарет, Автокефалия, Томос, Епифаний
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