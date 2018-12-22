На международной трассе произошло ДТП с участием 4 авто, есть погибшие

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Полиция выясняет обстоятельства ДТП с участием нескольких автомобилей на автодороге Киев-Чоп. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Житомирской области, передает УНН.

“По предварительной информации, на автодороге Киев-Чоп произошло столкновение трех легковых автомобилей и грузовика. Один из травмированных в ДТП, 22-летний житель Житомира с травмами был доставлен в реанимационное отделение Новоград-Волынской больницы. К сожалению, через несколько часов мужчина скончался”, - говорится в сообщении.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 декабря около 06:15 в с. Броники Новоград-Волынского района.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Новоград-Волынского отдела полиции и патрульные полицейские. Продолжается выяснение всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщал УНН, 22 декабря на автотрассе столкнулись три микроавтобуса, один перевернулся. В результате ДТП травмировались три человека, они доставлены в больницу.

Отметим, что из-за сложных погодных условий и гололедицы 21 декабря в Украине произошел ряд резонансных ДТП. Так, под Киевом возле села Плюты перевернулось маршрутное такси с 30 пассажирами. В результате аварии 8 человек были госпитализированы.

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На опасном участке трассы Одесса-Киев на затяжном спуске в пределах 20 километров произошли 5 ДТП. Один человек в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Всего пострадали четыре человека.

Кроме того, 21 декабря маршрутный автобус сообщением “Лесная песня — Нововолынск” съехал на обочину и перевернулся. В автобусе находилось 18 человек, из которых 5 человек получили травмы и госпитализированы в местную больницу.