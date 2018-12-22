Число жертв протестов "желтых жилетов" во Франции достигло 10

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Водитель погиб на юге Франции в пятницу, когда его машина врезалась в грузовик на кольцевой развязке, которая была заблокирована протестующими движения "желтых жилетов". Об этом со ссылкой на данные французских местных властей сообщает Reuters, передает УНН.

Водитель автомобиля, 36 лет, погиб в результате несчастного случая возле города Перпиньяна департамента Восточные Пиренеи, сообщил в субботу источник в полиции.

"В результате этого число погибших в результате антиправительственных демонстраций достигло 10 человек", - отмечает издание.

Как сообщает Le Figaro, прокурор департамента Восточные Пиренеи начал расследование.

Протесты продолжали влиять на движение транспорта в субботу.

Напомним, представители движения "желтых жилетов" во Франции протестуют уже шестую субботу подряд, но число протестующих на улицах значительно падает, поскольку полиция разгоняет их лагеря в преддверии рождественских праздников.

По данным МВД страны, за время протестов "желтых жилетов" во Франции, учасники которых первоначально выступали против повышения налога на бензин и дизельное топливо, пострадали уже около 3 тыс. человек.