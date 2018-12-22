С начала суток боевики один раз открывали огонь по позициям ВСУ

КИЕВ. 22 декабря. УНН. С начала этого периода по состоянию на 12.00 со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 провокационный обстрел на приморской области нашей обороны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"С начала этого периода по состоянию на 12.00 со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 провокационный обстрел на приморской области нашей обороны. После 03.20 ночи оккупанты применили по нашим защитникам Гнутово АГС и крупнокалиберные пулеметы. Враг вел обстрел со стороны оккупированного села Заиченко", -сказано в сообщении.

Потерь в результате боевых действий с начала этого периода среди наших украинских героев нет.



Как сообщал УНН, 21 декабря российские боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 3 случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.