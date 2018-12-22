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Пьяный лихач разъезжал по городу на "хромающем" авто

Пьяный лихач разъезжал по городу на "хромающем" авто

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Ужгороде патрульные обнаружили нетрезвого водителя без документов и без колеса на автомобиле. Об этом сообщил отдел коммуникаций патрульной полиции в Закарпатской области на странице в Facebook, передает УНН.

“20 декабря около 10:00 утра, ужгородским патрульным поступило сообщение о том, что по улице Капушанской движется автомобиль с явными техническими неисправностями”, — говорится в сообщении.

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Описанный заявителем транспортное средство удалось найти на улице Капушанской. Осмотрев авто извне, патрульные обнаружили отсутствие шины на переднем правом колесе, а также поврежденную правую фару. Однако, водитель так и не смог адекватно объяснить, почему управлял автомобилем с такой неисправностью.

Также, во время общения, у водителя поврежденного авто были замечены признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти осмотр в Закарпатском областном наркодиспансере. Результат оказался положительным.

В итоге, на водителя были составлены соответствующие админматериалы, среди которых — за управление автомобилем в состоянии опьянения.

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Напомним, в Одессе пьяная женщина-водитель врезалась в дерево и бросалась на полицейских.

Источник: УНН
Теги: полиция, пьяный водитель, техническая неисправность, Ужгород и Закарпатье
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