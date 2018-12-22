Минприроды завершило проверку утилизаторов опасных отходов

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В течение 2018 года Минприроды проверило 130 предприятий, имеющих лицензию в сфере обращения с опасными отходами, передает УНН со ссылкой на соответствующий документ ведомства.

Только в декабре министерство провело 7 проверок. Лицензий в целом за год лишены 59 предприятий. То есть, каждое второе из проверенных.

Проверки утилизаторов опасных отходов продолжатся в следующем году. По данным ГРС, в 2019 году Минприроды проверит 28 спецпредприятий.

Напомним, основанием для массовой проверки рынка стало снятие моратория и постоянные жалобы экологов на псевдоутилизаторов, которые вместо обезвреживания складировали ядохимикаты в неприспособленных местах.

Псевдоутилизаторам даже удавалось выигрывать тендеры государственных органов и предприятий.