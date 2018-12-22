В Киеве охранники избили покупателей прямо на кассе

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В столичном магазине "Фора" охранники жестоко избили покупателей прямо у кассы. Один из пострадавших обратился в полицию. Об этом сообщили корреспонденту УНН в пресс-службе города Киева.

"Около 12 часов, сегодня (22 декабря - ред.) пострадавший обратился с заявлением в полицию. Выясняем все обстоятельства", - сообщили в пресс-службе.



В частности свидетели избиения выставили в социальные сети видео инцидента.



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По данным очевидцев, двое парней не хотели оплачивать товар, после чего работники магазина вызвали охрану. Когда охранники приехали, начали вести себя крайне агрессивно, а потом просто налетели на ребят и начали их бить.



Как сообщал УНН, в киевском метрополитене полицейские избили женщин. Из-за этого назначили служебное расследование.