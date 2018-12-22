За рубежом работает до 12 млн украинцев

КИЕВ. 22 декабря. УНН. На непостоянной основе за рубежом работает от 7 до 9 млн украинцев. Об этом заявил министр соцполитики Андрей Рева во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"По официальным данным, на постоянной основе сегодня работает за пределами Украины 3,2 млн граждан. Не всегда - цифра колеблется в пределах 7-9 млн человек", - отметил министр.



По его словам, больше всего украинский работает в Польше - 1 млн из них работает официально, еще 1 млн неофициально, и только 400 000 украинцев платят налоги в Польше.



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Как сообщал УНН, по оценкам Международной организации труда 164 млн людей в мире на сегодняшний день - трудовые мигранты.