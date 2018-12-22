На границе с Польшей образовались предпраздничные пробки

КИЕВ. 22 декабря. УНН. На границе с Польшей при въезде в Украину на пунктах пропуска “Краковец-Корчева”, “Шегини-Медика” и “Грушев-Будомеж” наблюдается скопление транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница на странице в Facebook, передает УНН.

“Вниманию путешественников! Предупреждаем о значительных накоплениях транспортных средств на границе с Польшей в направлении въезда в Украину. Больше всего автомобилей и автобусов ожидает оформления перед пунктами пропуска „Краковец-Корчева“, „Шегини-Медика“ и „Грушев-Будомеж“”, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в подавляющем большинстве автомобилей в Украину возвращаются домой на период зимнего уикенда граждане, которые работают и обучаюся за границей, либо выезжали перед праздниками в личных целях.

Все пункты пропуска с украинской стороны работают в штатном режиме, выставлено необходимое количество пограничных нарядов и спланированы дополнительные резервы. При необходимости возможна организация пропуска по дополнительным полосам движения. Также налажено взаимодействие со всеми контрольными службами в пунктах пропуска, постоянно проводятся рабочие встречи с польскими коллегами относительно ускорения контрольных операций.

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Ранее пресс-служба ГПСУ западной границы сообщала о возможном увеличении транспортного потока через пункты пропуска на границе, в частности в канун зимних праздников и прогнозируемое осложнение движения на украинско-польском участке.

“Просим прощения за временные неудобства и рекомендуем мониторить ситуацию через официальные Интернет ресурсы украинских и польских пограничных служб”, — отметили пограничники.

Ранее УНН сообщал, что на границе с Польшей в очередях застряли 170 автомобилей.

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Напомним, Польша с 2019 года закрывает пешеходный пункт пропуска с Украиной “Долгобичув-Угринов”.