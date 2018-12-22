Пожар в центре Львова ликвидирован

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Во Львове, в 13:15 к спасателям поступило сообщение о пожаре в торговом павильоне на проспекте Свободы в г. Львове. Пожар перекинулся на 2 соседние торговые павильона. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области, передает УНН.

"Предварительно в результате пожара травмированы 4 человека. Пожар локализован в 13:32, ликвидирован в 13:36.

К ликвидации пожара привлекли 2 пожарно-спасательные подразделения. Причина возникновения возгорания устанавливается. Информация о пострадавших уточняться ", - сообщили в ГСЧС.



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