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Пожар в центре Львова ликвидирован

Пожар в центре Львова ликвидирован

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. Во Львове, в 13:15 к спасателям поступило сообщение о пожаре в торговом павильоне на проспекте Свободы в г. Львове. Пожар перекинулся на 2 соседние торговые павильона. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области, передает УНН.

"Предварительно в результате пожара травмированы 4 человека. Пожар локализован в 13:32, ликвидирован в 13:36.
К ликвидации пожара привлекли 2 пожарно-спасательные подразделения. Причина возникновения возгорания устанавливается. Информация о пострадавших уточняться ", - сообщили в ГСЧС.

Как сообщал УНН, на Рождественской ярмарке в центре Львова загорелась избушка и произошел взрыв, есть пострадавшие.

Как сообщал УНН, в частном доме в Херсоне произошел взрыв, в результате чего пострадали мужчина и 16-летний парень.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, пожары, пострадавшие
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