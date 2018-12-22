Названы причины задержек в оформлении "евроблях"

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Чаще всего задержки в таможенном оформлении автомобилей на еврономерах происходят из-за отсутствия у граждан необходимых документов. Об этом рассказала заместитель начальника управления организации таможенного контроля Департамента организации таможенного контроля и оформления ГФС Елена Мошинская, передает УНН.

"Не все граждане при растаможивании своих автомобилей с иностранной регистрацией подают своевременно необходимые документы, из-за чего в зонах таможенного контроля накапливается значительное количество таких автомобилей", - сообщила она.

По ее словам, по состоянию на 18 декабря из-за отсутствия предварительной таможенной декларации в пунктах пропуска стояло 230 транспортных средств (из них больше недели - 44). Такую декларацию должны подать те граждане, которые въезжают в Украину из-за границы.

"Гражданин, который въезжает в Украину и планирует оформить этот автомобиль в свободное обращение, должен сначала подать предварительную таможенную декларацию, резервируются средства и только после этого его пропустят из пункта пропуска в таможню назначения. Если предыдущая таможенная декларация не оформлена, то гражданин должен стоять и ждать. Для тех транспортных средств, которые уже находятся в Украине в режиме временного ввоза или транзита, ПД не подается, поскольку необходимо сразу подавать декларацию в режим импорта", - пояснила Мошинская.

Для оформления автомобилей, которые были ввезены в режимах временного ввоза или транзита, выезд за границу не является обязательным, однако необходимо подать таможне необходимые документы. Только без выезда из Украины документы получить невозможно, придется ехать.

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"По состоянию на 9.00 18 декабря в зонах таможенного контроля таможен по всей Украине было почти 5,5 тыс. автомобилей. Большее количество, почти 3 тыс. - просто не представлены декларации для оформления. Гражданин на ТС (транспортном средстве - ред.) заезжает в зону таможенного контроля и только после этого начинает выяснять, что ему необходимо делать, какие собрать и подать документы. Гражданин должен сначала все выяснить, а потом заезжать", - отметила Мошинская.

Она подтвердила, что часть деклараций не оформляется из-за не уплаченных на счет таможни средств. Ведь транспортное средство не может быть оформлен, если гражданин не перечислил средства в полном объеме.

Кроме этого, транспортное средство, который было зарегистрировано за границей, обязательно должно быть снято с регистрации. Так, из 5,5 тыс. автомобилей, о которых говорилось выше, в 231 случае отсутствует именно такая информация. Поэтому из-за отсутствия документов или сведений таможенное оформление автомобилей с еврономерами иногда занимает больше времени, чем ожидают граждане.