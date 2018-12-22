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Яремчук помог "Генту" получить девятую победу в чемпионате Бельгии

Яремчук помог "Генту" получить девятую победу в чемпионате Бельгии

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В стартовом матче предпоследнего в этом году тура чемпионата Бельгии (20-го) "Гент" Романа Яремчука и Игоря Пластуна принимал на своем поле "Серкль-Брюгге", сообщает УНН.

Нападающий сборной Украины вышел в стартовом составе, был активным, принял непосредственное участие в первом забитом мяче своей команды и покинул поле на 60-й минуте. "Гент" одержал уверенную победу со счетом 4:1, при этом Пластун в игру так и не вошел.

Имея после 20-ти туров 31 очко, "Гент" пока занимает пятую строчку в турнирной таблице.

Добавим, что в сезоне-2018/2019 Яремчук провел в составе "Гента" 25 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу.

Источник: УНН
Теги: футбол, Бельгия
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