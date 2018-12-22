Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 22 декабря 2018 15:51
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Праздник приближается: как выглядят новогодние елки в городах Украины
Праздник приближается: как выглядят новогодние елки в городах Украины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
1260
Версия для печати

На протестах в Париже задержано 30 человек

На протестах в Париже задержано 30 человек

КИЕВ. 22 декабря. УНН. По меньшей мере 30 человек были задержаны в субботу во французской столице Париже в ходе протестов "желтых жилетов". Об этом со ссылкой на данные полиции сообщает BFM TV, передает УНН.

"По данным префектуры полиции, в эту субботу в Париже вышли более 800 представителей движения "желтых жилетов", - пишет издание.

Как сообщается, сначала они собрались в нескольких местах в столице, держа их в секрете и обнародовав только около 9 часов утра. Согласно информации от нескольких протестующих "желтых жилетов", призыв к собранию возле Версальского дворца был ложным следом для полиции и журналистов.

"В 14 часов 30 человек были задержаны и 3 помещены под стражу полицией", - отметило издание со ссылкой на данные префектуры полиции.

Напомним, число жертв протестов "желтых жилетов" во Франции достигло 10.

Источник: УНН
Теги: Франция, протесты, Париж
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.