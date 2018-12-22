На протестах в Париже задержано 30 человек

КИЕВ. 22 декабря. УНН. По меньшей мере 30 человек были задержаны в субботу во французской столице Париже в ходе протестов "желтых жилетов". Об этом со ссылкой на данные полиции сообщает BFM TV, передает УНН.

"По данным префектуры полиции, в эту субботу в Париже вышли более 800 представителей движения "желтых жилетов", - пишет издание.

Как сообщается, сначала они собрались в нескольких местах в столице, держа их в секрете и обнародовав только около 9 часов утра. Согласно информации от нескольких протестующих "желтых жилетов", призыв к собранию возле Версальского дворца был ложным следом для полиции и журналистов.

"В 14 часов 30 человек были задержаны и 3 помещены под стражу полицией", - отметило издание со ссылкой на данные префектуры полиции.

Напомним, число жертв протестов "желтых жилетов" во Франции достигло 10.

Début de manifestation spontanée dans le secteur de Montmartre. #GiletsJaunes pic.twitter.com/fdzECbEXuU — Remy Buisine (@RemyBuisine) 22 декабря 2018 г.