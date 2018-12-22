Руководителю-налоговику дали 6 лет тюрьмы за взятку

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Осужден руководитель одного из отделов Главного управления Государственной фискальной службы в Полтавской области. Об этом сообщил Отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.

“21 декабря 2018 года Киевский районный суд г. Полтавы приговорил к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности начальника отдела противодействия незаконному обороту подакцизных товаров оперативного управления Главного управления Государственной фискальной службы в Полтавской области за получение неправомерной выгоды в размере 2500 долларов США”, - говорится в сообщении.

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Осужденный чиновник требовал взятку с физического лица предпринимателя за возвращение временно изъятого имущества и непривлечение последнего к уголовной, административной ответственности за якобы нарушение установленного порядка хранения и транспортировки алкогольных напитков.

Приговором суда взяточнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с лишением права занимать должности, связанные с оперативной работой в учреждениях Министерства юстиции и правоохранительных органах, с конфискацией половины части принадлежащего ему имущества.

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Кроме того, на основании ст. 54 УК Украины применено к осужденному дополнительное наказание в виде лишения специального звания — подполковник налоговой милиции.

Напомним, чиновницу ГФС осудили на 5 лет за взятку.