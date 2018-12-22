Взрыв на Рождественской ярмарке во Львове: два человека в реанимации

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В результате взрыва газового баллона на Рождественской ярмарке во Львове два человека из четырех госпитализированных оказались в реанимации, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

"В результате взрыва газового баллона, 4 человека госпитализированы в КНП "8-я городская клиническая больница г. Львова", двое из них - в реанимации", - сообщили в горсовете.

Начальник городского управления здравоохранения Владимир Зуб сообщил, что остальные двое пострадавших находятся в ожоговом отделении. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь и медикаменты.

"Госпитализированы 4 человека. Предоставляем им помощь. У всех - ожоги лица, шеи, верхней части туловища и верхних конечностей. Площадь и глубина ожогов сейчас уточняются. Медикаментами мы обеспечены", - сообщил Зуб.

Как сообщал УНН, из-за пожара на Рождественской ярмарке открыли уголовное производство.