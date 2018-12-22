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Арестован полицейский, который напал на 12-летнюю девочку

Арестован полицейский, который напал на 12-летнюю девочку

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Киеве арестован полицейский, который в парке совершил нападение на 12-летнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.

“В субботу, 22 декабря 2018 года, при процессуальном руководстве отдела организации и процессуальном руководстве досудебным расследованием, которое осуществляется следователями столичного территориального управления ГБР прокуратуры города Киева Печерский райсудом столицы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога для полицейского, который с применением ножа совершил дерзкое разбойное нападение на 12-летнюю девочку”, - говорится в сообщении.

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Разбойное нападение произошло 20 декабря возле кинотеатра “Тампере”. 22-летний работник правоохранительного органа напал на девочку, которая возвращалась домой парком. Угрожая ножом, полицейский завладел мобильным телефоном ребенка и пытался скрыться, однако его успели задержать прохожие, которые стали свидетелями нападения.

Во избежание ответственности, мужчина тщетно пытался воспользоваться своим статусом полицейского и служебным удостоверением.

Сейчас милиционеру инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ст. 187 УК Украины (разбой).

Досудебное расследование продолжается.

Источник: УНН
Теги: полиция, нападение, мера пресечения, ГБР, несовершеннолетние
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