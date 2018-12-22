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Рева рассказал, на сколько увеличилась зарплата в этом году

Рева рассказал, на сколько увеличилась зарплата в этом году

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Средняя номинальная зарплата в Украине в течение 10 месяцев текущего года увеличилась на 25,6%, а реальная - на 13%. Об этом заявил министр соцполитики Андрей Рева во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Среднемесячная заработная плата по стране за январь-октябрь этого года увеличилась на 25,6% - речь идет о номинальной заработной плате - и составила 8666 грн. Реальная заработная плата выросла на 13%. В прошлом году цифры были 37% номинального роста и 20% реального роста", - отметил министр.

По его словам, правительство и впредь будет продолжать политику повышения уровня оплаты труда, в частности в бюджетной сфере.

Напомним, минимальная зарплата с января 2019 года в Украине составит 4170 грн, после повышения на 12,1%.

Также напомним, Кабмин принял решение о поднятии заработной платы на 20% для научно-педагогических работников.

Источник: УНН
Теги: зарплата, Минсоцполитики, Андрей Рева
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