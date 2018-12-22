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Президент Польши назвал претендента на место посла Пекла

Президент Польши назвал претендента на место посла Пекла

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Главным претендентом на место посла Польши в Украине, вместо уволенного Яна Пекла, является вице-министр иностранных дел страны Бартош Цихоцкий. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

"Есть предложение, чтобы туда поехал (Бартош) Цихоцкий, который является вице-министром иностранных дел, следовательно, фактически, это усиление этого политического представительства, а также укрепление отношений с Министерством иностранных дел", - объяснил польский президент, говоря о том, что в Украине приближается "очень горячее время" президентских выборов.

По его словам, Ян Пекло возглавил посольство Республики Польша в Киеве в 2016 году, но на данный момент на эту должность нужна другая фигура.

"Я счел доводы, на которые указал министр иностранных дел, там нужна большая динамика в действиях, чем представляет прежний посол", - добавил польский лидер.

Напомним, 20 декабря стало известно, что посол Польши в Украине Ян Пекло будет уволен с должности.

Источник: УНН
Теги: Польша, посол
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