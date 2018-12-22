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Полицейский-разбойник отказывается от дачи показаний ГБР

Полицейский-разбойник отказывается от дачи показаний ГБР

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Арестованный полицейский, который напал на 12-летнюю девочку, отказывается от дачи показаний. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований, передает УНН.

“Сейчас сам подозреваемый от дачи показаний отказывается”, — говорится в сообщении.

22 декабря Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца для сержанта полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

Напомним, 20 декабря, около 18:00, в одном из столичных скверов полицейский, угрожая ножом, отобрал у 12-летней девочки мобильный телефон. Во время совершения преступления милиционер находился в состоянии алкогольного опьянения.

Во избежание ответственности, мужчина тщетно пытался воспользоваться своим статусом полицейского и служебным удостоверением.

Следователями территориального управления ГБР в г.Киеве объявлено подозрение по ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Источник: УНН
Теги: Киев, полиция, нападение, допрос, мера пресечения, ГБР, несовершеннолетние
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