На протестах в Париже задержали уже более 100 человек

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В столице Франции Париже на демонстрации движения "желтых жилетов", которую собирают уже шестую субботу подряд, задержали уже 109 человек, в том числе одного из лидеров движения Эрика Друэ. Об этом со ссылкой на данные префектуры полиции сообщает BFM TV, передает УНН.

"По состоянию на 16:30 были задержаны 109 человек, в том числе Эрик Друэ, один из главных фигур движения. Семь человек были помещены под стражу", - цитирует издание данные префектуры полиции.

Большинство задержаний касались случаев насилия, сообщил источник в полиции.

Как отмечается, на протесты в Париже в субботу собрались около 2 тысяч человек.

Напомним, количество жертв протестов "желтых жилетов" во Франции достигло 10 человек.

Представители движения "желтых жилетов" во Франции протестуют уже шестую субботу подряд, но количество протестующих на улицах значительно падает, поскольку полиция разгоняет их лагеря накануне рождественских праздников.