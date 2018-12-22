Субсидии в селах и городах будут предоставляться по-разному

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Решение о предоставлении субсидии украинцам, которые заявляют о нулевых доходах, будет приниматься дифференцированно - в зависимости от того, где проживает субсидиант - в большом городе или в сельской местности. Об этом заявил министр соцполитики Андрей Рева во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Мы дали возможность подойти дифференцированно к вопросу предоставления субсидий в городах и в сельской местности. В сельской местности комиссия может принять - даже при отсутствии доходов у граждан - решение назначить субсидии, учитывая ту ситуацию с безработицей, которая по факту есть. В городах более жесткие условия - почему не работаешь? Давай мы тебе поможем трудоустроиться", - отметил министр.

По его словам, система субсидий предусматривает, что если человек проживает в большом городе и не работает, субсидия ему назначается в том случае, если он болен, что подтверждается соответствующими медицинскими документами, или он не трудоустроен по объективным причинам - то есть состоит на учете в центре занятости.

Как уточнил Рева, ситуация в сельской местности значительно хуже. Так, с 16 млн трудоустроенных украинцев 4 млн считаются занятыми, но не платят ЕСВ, поскольку, в частности, более 2,5 млн человек, занятых в индивидуальных сельских хозяйствах, имеют официальные доходы или нулевые, или скудные. В городах же люди, демонстрируя нулевые доходы, на самом деле работают в тени и не хотят легализоваться.

При этом он добавил, что в прошлом году 923 тыс. домохозяйств с 6,9 млн, претендующих на субсидию, показали нулевые доходы. "Официально люди не имеют никакого заработка, но они живут, и у них доходы есть, и эти доходы не видит Государственная фискальная служба. Большинство тех людей, которые демонстрируют нулевые доходы, проживает в крупных городах. Меньшая часть - это люди, проживающие в сельской местности. Данные статистики занятости свидетельствуют, что уровень безработицы в сельской местности втрое выше, чем уровень в крупных городах. Проблемы с трудоустройством в крупных городах практически нет", - подчеркнул Рева.

Также министр отметил, что Минсоцполитики и местной власти используют исключительно легальные источники проверки доходов граждан, претендующих на субсидию.

Напомним, Рева сообщил, что люди, которые работают на полставки, имеют право на субсидию, но как категория граждан, получающая минимальную заработную плату. Также он объяснил разницу в начислении субсидий между безработными в сельской и городской местности.