В сети собрали лучшие кадры 2018 года, снятые на GoPro
КИЕВ. 22 декабря. УНН. На видеохостинге YouTube появилась подборка лучших видеокадров 2018 года, отснятых на миниатюрную камеру GoPro. Об этом сообщает УНН со ссылкой на YouTube-канал компании.
"Карманная" камера позволяет снимать видео в движении и пользуется популярностью среди любителей адреналина.
Впечатляющие кадры собирали со всего мира, а снимали их экстрималы, спортсмены и путешественники. Поэтому в высоком качестве можно увидеть прыжки с парашюта, дикую природу, экстремально езду, и тому подобное.
"Год длинного дрифта, рекордного прыжка со скалы и крупнейшего городского спуска за всю историю. Мир предлагает бесконечное вдохновение, и мы рады поделиться с вами некоторыми из них", - говорится в описании видео.
В прошлом году Google подсчитал самые популярные видео в мире.