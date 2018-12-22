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Украинцы рассказали, где планируют встречать Новый год

Украинцы рассказали, где планируют встречать Новый год

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Подавляющее большинство населения Украины планирует встречать Новый год дома (68,4%). Об этом сообщила пресс-служба Украинского института социальных исследований им. Яременко и Центра "Социальный мониторинг", передает УНН.

Согласно данным соцопроса, 68,4% украинцев заявили, что планируют встречать Новый год дома, еще 10,9% собираются встретить его у друзей, 4,8% - у родственников, 3,2% собираются праздновать в кафе, ресторане или клубе. На главной площади города возле елки встречать праздник планируют 0,8%, столько же собираются поехать куда-то в пределах страны, а 0,3% запланировали встретить Новый год за границей.

В то же время, 0,7%, скорее всего, проведут праздник на работе, а 2,4% вообще не собираются праздновать Новый год.

Справка. Приведенные данные были получены в ходе всеукраинского опроса общественного мнения с 6 по 13 декабря 2018 Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко и Центром "Социальный мониторинг" методом личного интервью. Опрошенные были 2031 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность составляет 2,1%.

Напомним, на 20 декабря 2018 "Укрзализныця" открыла продажу билетов на 29 дополнительных поездов и увеличила количество рейсов уже назначенных поездов. Предназначены поезда в западном направлении из Киева и Одессы, а также из Львова в Ужгород и Ивано-Франковска. В целом на протяжении праздничных дней состоится более 400 дополнительных рейсов.

На первый месяц зимы в Украине по календарю приходится 11 дней официальных выходных и праздников. В частности выходными будут 30, 31 декабря, а также 1 января.

Отпраздновать встречу Нового 2019 года в украинских ресторанах можно будет от 500 гривен до 10 000 с человека, зависимости от уровня заведения.

Источник: УНН
Теги: Украина, Новый год, праздник
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