Боевики из гранатомета обстреляли позиции ООС у Гнутово

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В течение текущих суток, по состоянию на 18 часов российские оккупационные войска 1 раз нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями не зафиксировано. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.

"В течение текущих суток, по состоянию на 18 часов российские оккупационные войска 1 раз нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями не зафиксировано. В частности, враг совершил прицельный обстрел из гранатомета, крупнокалиберного пулемета по позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении", - сказано в сообщении.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.



Как сообщал УНН, 21 декабря российские боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня.