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Четверть украинский смотрит в 2019 год с пессимизмом

Четверть украинский смотрит в 2019 год с пессимизмом

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Четверть опрошенных украинцев ожидают ухудшения своей жизни в будущем году. Об этом сообщила пресс-служба Украинского института социальных исследований им. Яременко и Центром "Социальный мониторинг", передает УНН.

Согласно данным опроса, 12,9% украинцев считает, что их жизнь немного ухудшится, еще 12,1% ожидают значительного ухудшения жизни в следующем году. Более трети украинцев (34,7%) считает, что их жизнь существенно не изменится в 2019 году. В то же время существенных изменений к лучшему ожидает 6,5%, а еще 22,5% считают, что его жизнь улучшится незначительно.

Приведенные данные были получены в ходе всеукраинского опроса общественного мнения с 6 по 13 декабря 2018 года Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко и Центром "Социальный мониторинг" методом личного интервью. Опрошенные были 2031 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность составляет 2,1%.

Напомним, по данным Центра Разумкова, экономическая способность в марте улучшилась по сравнению с предыдущим месяцем. При этом эксперты прогнозируют незначительное дальнейшее улучшение в течение ближайшего квартала.

Источник: УНН
Теги: Украина, прогнозы
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