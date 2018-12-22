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После пожара во Львове закрыли все рождественские ярмарки

После пожара во Львове закрыли все рождественские ярмарки

ЛЬВОВ-КИЕВ. 22 декабря. УНН. После сегодняшнего пожара на Рождественской ярмарке во Львове проверят все ярмарки. На время проверки они будут закрыты. Такое решение приняли сегодня на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил корреспондент УНН.

К 17-ти часам 23 декабря закроют ярмарки на проспекте Свободы, площади Рынок и у кино театра Довженко.

Комиссия проверит наличие газовых баллонов и состояние противопожарной безопасности. После будет принято соответствующее решение о целесообразности возобновления работы ярмарок. Также мэрия направит соответствующее обращение в правоохранительные органы о принятии соответствующих мер и привлечения к ответственности виновных лиц.

Напомним, в субботу, 22 декабря, в 13:23 в полицию поступило сообщение о том, что на Рождественской ярмарке в центре Львова горит одна из избушек. В 13:32 пожар был ликвидирован.

22 декабря полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК по факту пожара на Рождественской ярмарке в центре Львова.

В общем госпитализированы 5 человек, из которых двое находится в реанимации.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, ярмарки, работа
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