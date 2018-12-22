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Железнодорожный вокзал в столице эвакуируют из-за угрозы взрыва

Железнодорожный вокзал в столице эвакуируют из-за угрозы взрыва

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Киеве правоохранители проверяют информацию о заминировании Центрального железнодорожного вокзала, проводится эвакуация лиц и тщательная проверка здания и прилегающей к ней территории. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в столице.

"На спецлинию 102 в 18:30 поступило анонимное сообщение о заминировании Центрального железнодорожного вокзала на площади Вокзальной в Соломенском районе столицы", - сообщили в полиции.

Как отмечается, по указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и экипажи патрульных.

"В настоящее время проводится эвакуация лиц и тщательная проверка здания и прилегающей к ней территории", - добавили правоохранители.

Событие должным образом зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции.

Напомним, из-за "минирования" метро Киева эвакуировали до 500 человек.

Источник: УНН
Теги: минирование, вокзал
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