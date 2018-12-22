Взрывчатки на центральном вокзале столицы не нашли

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Во время проверки Центрального железнодорожного вокзала в столице после сообщения о его заминировании правоохранители не нашли опасных предметов или взрывчатых веществ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Сейчас проверка завершена, опасных предметов или взрывчатых веществ не обнаружено. На момент проверки эвакуировали около 2000 человек", - сообщили в полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту ложного сообщения об угрозе безопасности граждан.

Напомним, по спецлинии 102 в 18:30 поступило анонимное сообщение о заминировании Центрального железнодорожного вокзала на площади Вокзальной в Соломенском районе столицы.