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Садовый пожаловался на азартных силовиков и нардепов

Садовый пожаловался на азартных силовиков и нардепов

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Львовские казино работают под прикрытием правоохранительных органов и отдельных народных депутатов. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый во время заседания сессии горсовета, передает УНН.

"Я прекрасно понимаю, что они (нелегальные лотереи - ред.) находятся под прикрытием Министерства внутренних дел, потому что полиция на вызовы не выезжает в такие заведения.

Я прекрасно понимаю, что в Верховной Раде есть депутаты, которые скорее всего получают сверхприбыли. И это государственная политика, к сожалению. У нас сегодня доминирование игорного бизнеса, ломбардов и алкогольных магазинов", - говорит мэр.

Очень часто казино скрываются под вывеской "Национальных лотерей", продолжил Садовый.

Полиция показала свою неэффективность, поэтому мэрия города будет бороться с нелегалами самостоятельно. Для начала планируется создать так называемые рабочие группы. В их состав войдут жители города, активисты и представители местной власти, заявил мэр.

"Когда на рейд приедет 10 человек от общественности, от органов местного самоуправления - владелец должен будет признать и подписать протокол о том, что внутри действует салон игорного бизнеса, а не Национальная лотерея, под вывеской которой он скрывается", - резюмировал Садовый.

Напомним, Львов объявил войну заведениям "Национальной лотереи". В мэрии предупредили о проверке всех учреждений и объявили просьбу к владельцам помещений, арендуемых "Национальной лотереей", разорвать договоры.

Кроме того, у заведений "Национальной лотереи" анонсировали социальную рекламу с надписями, что здесь проводят запрещенные азартные игры.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, лотереи, азартные игры
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