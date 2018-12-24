В Самопомочи поддержали войну против "Национальной лотереи"

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Народные депутаты от "Самопомочи" поддержали намерения главы партии Андрея Садового очистить Львов от нелегальных игорных заведений под вывеской "Национальной лотереи", передает УНН.

"Я приветствую любые инициативы, направленные на то, чтобы будь то игорный, будь то алкогольный рынок работал в соответствии с законом. Потому что меня, как гражданина Украины, раздражают все эти незаконные заведения", - говорит нардеп Александр Опанасенко.

При этом он добавляет, что упорядочить рынок прежде всего должен не мэр города, а Минфин. Его коллега - Сергей Кираль, схожего мнения. Он считает, что с нелегалами должна бороться не мэрия, а МВД.

"Мне вообще странно, что мэры городов должны заниматься вопросами, которые должны быть урегулированы на уровне государства, и особенно - на уровне МВД. Потому что законодательно этот вопрос урегулирован - азартные игры запрещены. А соблюдения законности - это вопрос исключительно полиции.

Полиция должна быть в состоянии расследовать и привлекать к ответственности виновных. Не только сотрудников учреждений, но и организаторов бизнеса", - объясняет нардеп.

Но вместо того, чтобы бороться, полиция покрывает воровство, считает Кираль.

"Ни у кого нет сомнения, что очень часто за этими дельцами стоят как действующие, так и бывшие силовики, которые крышуют этот бизнес. Возможно, это и является причиной, почему полиция не в состоянии обуздать нелегалов. Правоохранители, вместо борьбы, покрывают этот бизнес и имеют с этого соответственно выгоду", - добавил нардеп.

Напомним, в столице нелегальных точек уже начислено две сотни. Только в Святошинском районе столицы их около 20, в Голосеевском - почти 15, в центре города - около 30. Одна из них функционирует по адресу: улица Бассейная, 10 и о ней неоднократно писал УНН, обращая внимание правоохранителей.

Также УНН обнаружил, что лицензией "Национальной лотереи" пользуется онлайн-казино "Космолот", призывающее людей играть в запрещенные азартные игры в интернете.