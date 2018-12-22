Одна украинка финишировала в десятке лучших на этапе Кубка мира по биатлону

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Женская гонка преследования состоялась в чешском Нове-Место в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону, сообщает корреспондент УНН.

Лучший результат из украинок в активе Валентины Семеренко (1) +1:03,3 мин — 7-я позиция. Анастасия Меркушина финишировала 22-й с тремя кругами штрафа. Также в очковой зоне попала Вита Семеренко (3) — 31-я. Зато Юлия Джима заняла только 49-ю строчку (5).

Золотая медаль досталась норвежцы Марте Олсби Ройселанд, 0,2 секунды ей уступила итальянка Доротея Вирер, а бронзовая награда в активе шведки Ханны Эберг +4,7 с.

Примечательно, что Елена Пидгрушная решила не заканчивать гонку, ведь после трех огневых рубежей допустила 7 промахов и находилась на 55-й ступени.

Кроме того добавим, завтра двумя масс-стартами подойдет к завершению третий этап Кубка мира в Чехии.