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Президент Палестины заявил о роспуске парламента

Президент Палестины заявил о роспуске парламента

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил в субботу о роспуске Палестинского законодательного совета (ПЗС, однопалатный парламент) и проведения новых парламентских выборов в течение полугода. Об этом сообщает агентство Maan, информирует УНН.

По словам Аббаса, такое решение принято на основании вердикта конституционного суда. “Мы будем соблюдать это судебное решение о роспуске законодательного органа и проведении парламентских выборов в течение шести месяцев”, — сказал он на встрече с палестинским руководством в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан.

Палестинский законодательный совет был избран 25 января 2006 года на 4-летний срок, а приведен к присяге 18 февраля того же года. Его мандат продлен в декабре 2009 года Центральным советом Организации освобождения Палестины до проведения новых выборов.

Выборы в ПЗС в 2006 году, на которых победили сторонники ХАМАС, положили начало межпалестинскому расколу. В 2007 году это привело к тому, что хамасовцы после вооруженного переворота захватили власть в секторе Газа. С тех пор Палестина разделена на две части — контролируемый ХАМАС анклав и Западный берег во главе с движением ФАТХ и Аббасом.

Как сообщал УНН, правительство Австралии официально признает Западный Иерусалим столицей Израиля, однако пока воздержится от переноса посольства из Тель-Авива.

Источник: УНН
Теги: Палестина, сектор Газа, парламент
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