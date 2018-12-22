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Приход УПЦ МП на Львовщине решила перейти к ПЦ Украины

Приход УПЦ МП на Львовщине решила перейти к ПЦ Украины

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Приход святых апостолов Петра и Павла города Жовква Львовской области перешел с УПЦ Московского патриархата во вновь Православной церкви Украины, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу Львовской епархии

“Пресс-служба Львовской епархии сообщает, что 22 декабря 2018 года, приход святых апостолов Петра и Павла города Жовква, во главе с настоятелем перешел в юрисдикцию ПЦУ. Данное решение было принято решением общины”, — указано в сообщении пресс-службы.

Напоминаем, 21 декабря, в Винницкой области три прихода УПЦ МП перешли к новой Православной церкви Украины, передавало УНН со ссылкой на Винницкую епархию Православной церкви Украины. Как говорится в сообщении епархии, приход храма святой великомученицы Параскевы с. Тютьки Винницкого района свой выбор сделал еще накануне Объединительного Собора. Вместе с настоятелем отцом Иваном Просяновским религиозная община решила поддержать Поместную Православную Церковь.

Как отмечал ранее УНН, Президент Украины подписал закон о переименовании УПЦ МП.

Источник: УНН
Теги: Украина, УПЦ КП, УПЦ МП
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