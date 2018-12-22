Президент Болгарии назвал фарсом рекомендации о приобретении истребителей F-16

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Президент Болгарии Румен Радев считает работу межведомственной комиссии минобороны по выбору нового истребителя для нужд ВВС страны скомпрометированной, а предложение начать переговоры о приобретении новых истребителей F-16 c партнерами из США определил “как триумф лоббизма”. Свою точку зрения глава государства высказал в интервью местной радиостанции “Дарик радио”, передает УНН.

“Это (решение комиссии) стало триумфом лоббизма. Не хочу защищать тот или иной тип самолета, для меня все они прекрасны, я на них летал. Но хочу защитить процесс выбора, который должен быть прозрачным, открытым и объективным”, — сказал Радев.

Президент Болгарии подчеркнул, что имелись две возможности выбора нового самолета для ВВС — первый, когда правительство делает его в интересах стратегического партнерства, открыто об этом заявляя, и второй — демократическая процедура, при которой побеждает лучшее из предложений.

“Они решили сделать выбор демократическим и потерпели провал. Так еще до завершения работы комиссии о выборе было объявлено политиками. Сначала Цветаном Цветановым (глава парламентской группы правящей партии „Граждане за европейское развитие Болгарии“), а потом и премьер-министром (Бойко Борисовым). Спрашивается, для чего была нужда эта экспертной групп и этот фарс?” — поинтересовался Радев.

Глава государства отметил, что модернизированные истребители F-16 — самый дорогой вариант, также очень дорого стоит и эксплуатация самолета. Кроме того, F-16 могут поступить в Болгарию не ранее чем через шесть лет, а не через два года, как планировалось изначально. При этом для них дополнительно предстоит построить серьезную инфраструктуру.

“За этот долгий период, пока самолеты прибудут, нам предстоит вложить много средств в (имеющиеся) МиГ-29”, — дополнил Радев.

Как сообщал УНН, заместитель госсекретаря предложил Болгарии закупить американское вооружение.