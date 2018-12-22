В Черновицкой области полиция разоблачила местного жителя на перевозке нелегального спирта

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Правоохранители разоблачили жителя Черновицкой области на перевозке нелегального спирта, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Черновицкой области.

В микроавтобусе мужчина вез 2,5 тысячи литров спирта без каких-либо документов на груз. Нарушение обнаружили работники сектора реагирования патрульной полиции во время совместного с сотрудниками СБУ патрулирования территории Новоселицкого района.

“В частности, после обеда 22-го декабря возле села Рынгач правоохранители остановили микроавтобус „Mercedes-Benz“ под управлением 47-летнего жителя Кельменецкого района. При осмотре салона автомобиля обнаружено 10 пластиковых бочек со спиртом по 250 литров каждая”, — указано в сообщении.

На место происшествия полицейские вызвали сотрудников Государственной фискальной службы для решения вопроса об открытии уголовного производства по статье 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, взрывчатки на центральном вокзале столицы не нашли.