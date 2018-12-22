Трамп признал другие страны способными "позаботиться о Исламском государстве" без США

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Другие “местные” страны способны справиться с остатками группировки “Исламское государство” (ИГ) после того, как США выведут свои войска из Сирии, заявил президент Дональд Трамп. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

Он отметил, что изначально американские военнослужащие должны были присутствовать в Сирии “лишь три месяца”, но “так и не ушли”. Трамп добавил, что когда он вступил в должность, ИГ “неистовствовало” в Сирии“. “Но сейчас оно в основном разгромлено, и другие местные страны, включая Турцию, могут легко себе позволить позаботиться о том, что осталось от ИГ”, — написал американский президент.

Трамп объявил об указании вывести войска в стодневный срок из Сирии в середине декабря. Он мотивировал это тем, что поставленная задача на разгром ИГ выполнена. В частности, будет оставлена военная база в Эт-Танфе в пустынном районе близ границы с Ираком на юге Сирии, существование которой было предметом критики Дамаска и Москвы. Из Сирии уйдут 2 тысячи американских военных, однако останутся советники, которые работают в основном с сирийскими курдами и умеренной оппозицией на востоке и юге страны. Reuters вскоре узнало, что вслед за выводом войск американцы прекратят и авиаудары по ИГ, которыми они поддерживали действия курдов. В знак несогласия с этим решением Пентагон покинул глава оборонного ведомства Джеймс Мэттис и спецпредставитель США в Международной коалиции по борьбе с ИГ Бретт Макгурк.

Как сообщал УНН, США выведут 7 тысяч американских военных из Афганистана.