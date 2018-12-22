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Лень провел результативное выступление в победной игре "Атланты" в НБА

Лень провел результативное выступление в победной игре "Атланты" в НБА

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Баскетболисты “Нью-Йорк Никс” и “Атланты Хокс” провели встречу в рамках регулярного чемпионата НБА на паркете “Мэдисон Сквер Гарден”, передает корреспондент УНН.

В первой и второй четверти украинский легионер “Атланты” Алексей Лень забил по одному мячу из-под кольца. После большого перерыва “бигмен” проявил себя более активно. Больше всего заслуживает внимания атака в которой уроженец Антрацита трижды подряд подобрал мяч на чужом щите и забил находясь спиной к кольцу.

За 21:07 минуты Лень отметился 12 очками (3/11 двухочковые, 2/2 трехочковые), 7 подборами, 3 ассистами при 1 потере, а его коллектив выиграл 114:107.

Стоит отметить, что “ястребы” одержали 8 победу при 23 поражениях и поднялись на 13 место Восточной конференции НБА. “Никс” 12-е (9 выигрышей).

Источник: УНН
Теги: спорт, баскетбол
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