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В Белом доме заявили об отсутствии планов уволить главу Федеральной резервной системы

В Белом доме заявили об отсутствии планов уволить главу Федеральной резервной системы

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Планов относительно увольнения главы Федеральной резервной системы (ФРС) США (выполняет функции центробанка) Джерома Пауэлла в американской администрации нет. Об этом заявила в субботу телеканалу CNBC пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, информирует УНН.

“Я в курсе отсутствия планов увольнять Пауэлла”, — сказала она.

Сандерс таким образом прокомментировала информацию агентства Bloomberg о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отставки председателя ФРС из-за недовольства решением регулятора в четвертый раз в этом году повысить базовую процентную ставку и сохранить темпы сокращения вложений в облигации и другие ценные бумаги, которые на данный момент оцениваются в 4,1 трлн долларов США. Как утверждало агентство, ряд советников Трампа предупредили его, что отставка Пауэлла будет “катастрофическим шагом”.

В среду ФРС повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 2,25-2,5%.

Как сообщал УНН, Трамп признал другие страны способными “позаботиться о Исламском государстве” без США.

Источник: УНН
Теги: США, Белый дом, Дональд Трамп
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